Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Необходимая жестокость
Киноафиша Сериалы Необходимая жестокость Сезоны Сезон 2

Necessary Roughness 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 28 минут
О чем 2-й сезон сериала «Необходимая жестокость»

Во 2-м сезоне сериала «Необходимая жестокость» Дэни считает, что Ти-Кей переживает тяжелое посттравматическое расстройство после перестрелки. Однако он игнорирует ее предупреждения и отправляется на службу в таком опасном состоянии. Рэй-младший занимается с репетитором, но, кажется, новый учитель интересует его сильнее, чем это необходимо для хорошей оценки. Хоукс переживает тяжелый развод и не знает, как ей поступить со своей жизнью дальше. Она обращается за помощью к опытной в этом вопросе Даниэль. Тем временем на ее сеанс приходит бывшая звезда роллер-дерби, чтобы выяснить причину таинственного краха своей спортивной карьеры.

Список серий 2-го сезона сериала «Необходимая жестокость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сожмись или плыви Shrink or Swim
Сезон 2 Серия 1
6 июня 2012
Отклоняйся и защищайся To Swerve and Protect
Сезон 2 Серия 2
13 июня 2012
Большой обман Wide Deceiver
Сезон 2 Серия 3
20 июня 2012
Снижение интереса Slumpbuster
Сезон 2 Серия 4
27 июня 2012
Мистер Неуместный Mr Irrelevant
Сезон 2 Серия 5
11 июля 2012
Что тебя гложет? What's Eating You?
Сезон 2 Серия 6
18 июля 2012
Объясни мне это Spell It Out
Сезон 2 Серия 7
25 июля 2012
Загрузка быка A Load of Bull
Сезон 2 Серия 8
1 августа 2012
Столкнись с эти тоже Might as Well Face It
Сезон 2 Серия 9
15 августа 2012
Двойная вина Double Fault
Сезон 2 Серия 10
22 августа 2012
Все лошади короля All the King's Horses
Сезон 2 Серия 11
29 августа 2012
Замороженные рыбные палочки Frozen Fish Sticks
Сезон 2 Серия 12
23 января 2013
Удары и мифы Hits and Myths
Сезон 2 Серия 13
30 января 2013
Упавший парень The Fall Guy
Сезон 2 Серия 14
6 февраля 2013
Не прощай меня Regret Me Not
Сезон 2 Серия 15
13 февраля 2013
Здесь есть дверь There's the Door
Сезон 2 Серия 16
20 февраля 2013
График выхода всех сериалов
Related video
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше