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Постер к 1-му сезону сериала Два Ивана
Киноафиша Сериалы Два Ивана Сезоны Сезон 1

Dva Ivana 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Два Ивана»

В 1-м сезоне сериала «Два Ивана» юный паренек Иван знакомится на занятиях по карате со своим тезкой и приводит его в гости в свою семью. Но неожиданно знакомство с однокашником сына приводит его мать Ольгу в ужас. Выясняется, что оба Ивана имеют общую историю появления на свет. Когда-то Оля любила солдата Ваню Захарова, но после дембеля тому по неловкой случайности пришлось жениться на дочери участкового Татьяне. В итоге бывшие возлюбленные не виделись на протяжении 19 лет. У обеих пар родились сыновья. Обоих назвали Иванами. Но, что самое главное, родным отцом обоих мальчиков является Захаров.

Список серий 1-го сезона сериала «Два Ивана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 сентября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2013
График выхода всех сериалов
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