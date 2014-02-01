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Постер к 1-му сезону сериала Жизнь рассудит
Киноафиша Сериалы Жизнь рассудит Сезоны Сезон 1

Zhizn rassudit 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь рассудит»

В 1-м сезоне сериала «Жизнь рассудит» в небольшой деревушке на Южном Урале живут счастливые молодые влюбленные – Надя и Паша. Девушка – сирота, у которой из родных остался только старенький дедушка. Она продолжает семейный промысел и занимается художественной росписью посуды. А вот юноша, напротив, выходит из большой зажиточной семьи. Родные Паши, и особенно мать, не одобряют такой выбор невесты. Мол, такой видный парень мог бы найти себе и получше. От греха подальше родители отправляют непокорного наследника в город, учиться в вузе и становиться на ноги. Это событие переворачивает всю жизнь Нади.

Список серий 1-го сезона сериала «Жизнь рассудит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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