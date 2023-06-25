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Постер к 1-му сезону сериала Мститель. Страшный лес
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Киноафиша Сериалы Мститель. Страшный лес Сезоны Сезон 1

Mstitel. Strashnyj les 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Мститель. Страшный лес»

В 1-м сезоне сериала «Мститель. Страшный лес» события происходят в России в 2000-е годы. Андрей служит в спецназе российского Генштаба. Он и его коллеги отправляются на поиски опасных иностранных преступников, которые тайно проникли на территорию России и нашли прибежище в горах. Отряд оказывается в засаде, большинство бойцов убиты. Однако Андрей и его приятель Семен остаются в живых. Андрей получает серьезное ранение, демобилизуется из армии и отправляется работать лесником в провинции, где постоянно имеет дело с несправедливостью и произволом местных авторитетов. Но он отчаянно готов бороться за родную деревню.

Список серий 1-го сезона сериала «Мститель. Страшный лес» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2023
График выхода всех сериалов
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