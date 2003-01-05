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Постер к 6-му сезону сериала Тюрьма «ОZ»
Киноафиша Сериалы Тюрьма «ОZ» Сезоны Сезон 6

Oz 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 5 января 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 28 минут
О чем 6-й сезон сериала «Тюрьма «ОZ»»

В 6-м сезоне сериала «Тюрьма «Oz» Альвареса и Шиллингера выпускают из одиночных камер и помещают обратно в общую группу. Тем временем настроение скорбящего Ребадоу улучшается, когда его переводят отбывать общественные работы в библиотеку. Там он знакомится с новым библиотекарем Стеллой Коффо. Неожиданное прибытие мэра Левена в Оз приводит всех в замешательство и создает массу неудобных ситуаций как для заключенных, так и для смотрителей тюрьмы. Тобиас узнает, кто убил его отца. Он хочет отомстить до того, как его выпустят из тюрьмы. Сирил узнает о дате своей казни, а Саид организует собственную группировку.

Список серий 6-го сезона сериала «Тюрьма «ОZ»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Мертвец говорит Dead Man Talking
Сезон 6 Серия 1
5 января 2003
Не вижу зла, не слышу зла, не чувствую зла See No Evil, Hear No Evil, Smell No Evil
Сезон 6 Серия 2
12 января 2003
Соната да Оз Sonata de Oz
Сезон 6 Серия 3
19 января 2003
Неумение общаться A Failure to Communicate
Сезон 6 Серия 4
26 января 2003
4 Данность 4 Giveness
Сезон 6 Серия 5
2 февраля 2003
День смерти... A Day in the Death...
Сезон 6 Серия 6
9 февраля 2003
Собаки на свалке Junkyard Dawgs
Сезон 6 Серия 7
16 февраля 2003
Уходит Омнес Exeunt Omnes
Сезон 6 Серия 8
23 февраля 2003
График выхода всех сериалов
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