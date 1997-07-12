Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Тюрьма «ОZ»
Киноафиша Сериалы Тюрьма «ОZ» Сезоны Сезон 1

Oz 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июля 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тюрьма «ОZ»»

В 1-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» в Освальдском государственном исправительном учреждении строгого режима открывают экспериментальный блок для перевоспитания особо опасных преступников. Он получает символичное название «Изумрудный город» – как самое сердце совсем не сказочной «Страны Оз». Сюда свозят самых жестоких и опасных злодеев со всего штата. В «Оз» оказываются убийцы, серийные маньяки, извращенцы и вооруженные грабители. Но для всех них действуют одинаковые условия: они должны подчиняться внутренней иерархии колонии и всегда помнить о своем месте. Стоит оступиться – и у тебя ест шанс не проснуться утром.

Список серий 1-го сезона сериала «Тюрьма «ОZ»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Рутина The Routine
Сезон 1 Серия 1
12 июля 1997
Посетители, супруги и другие Visits, Conjugal and Otherwise
Сезон 1 Серия 2
14 июля 1997
Божье пламя God's Chillin'
Сезон 1 Серия 3
21 июля 1997
Капитал П Capital P
Сезон 1 Серия 4
28 июля 1997
Прямая жизнь Straight Life
Сезон 1 Серия 5
4 августа 1997
За ваше здоровье To Your Health
Сезон 1 Серия 6
11 августа 1997
План Б Plan B
Сезон 1 Серия 7
18 августа 1997
Игра в шашки A Game of Checkers
Сезон 1 Серия 8
25 августа 1997
График выхода всех сериалов
Related video
Лучше заплатить в 100 раз больше: почему никто не хотел носить советские джинсы
Продукты раздают, а самое странное сохраняют: самые дикие экспонаты музея капитал-шоу «Поле чудес»
Это новолуние в ноябре 2023 года изменит жизнь всех знаков Зодиака: не у всех в лучшую сторону
Даже икона разбилась: в ранней смерти сына Хитяевой много жутких совпадений
Советских детей обманули: от правды о Сове из «Винни-Пуха» оторопь берет
Успех Акиньшиной и не снился: не узнаете в этой рыжей бестии малышку из «Сестер»
Пустое место: Тарасова дала звонкую оплеуху Трусовой после роковой ошибки
Добронравов сделал признание о предательстве: выбор пал не в пользу жены
В 90-е все хотели быть как русская Мадонна: что стало с Ликой Стар за границей
Хочет не только денег: вот что требовал от МГУ многодетный Тепляков
С Вертинской и Кореневым ничего общего: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают оторопь
Тест: что мешает вам двигаться вперед?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше