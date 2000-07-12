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Постер к 4-му сезону сериала Тюрьма «ОZ»
Киноафиша Сериалы Тюрьма «ОZ» Сезоны Сезон 4

Oz 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 12 июля 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 16
Продолжительность сезона 14 часов 56 минут
О чем 4-й сезон сериала «Тюрьма «ОZ»»

В 4-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» заключенные «Изумрудного города» все еще находятся в круглосуточной изоляции после бунта. Тюремные чиновники изо всех сил пытаются прекратить военные действия на своих владениях, но успокоить разгневанных зэков оказывается не так-то просто. В беспорядках обвиняют Макмануса, причем все афроамериканские заключенные подтверждают это. В наказание с ним решает пообщаться Глинн. Адебизи признается, кто и каким образом на самом деле передал ему пистолет прямо в камере. Моралес обращается за помощью к Ребадоу, чтобы занять место Эрнандеса в тюремном наркобизнесе.

Список серий 4-го сезона сериала «Тюрьма «ОZ»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Петух и история шаров A Cock and Balls Story
Сезон 4 Серия 1
12 июля 2000
Некрологи Obituaries
Сезон 4 Серия 2
19 июля 2000
Билль заблуждений The Bill of Wrongs
Сезон 4 Серия 3
26 июля 2000
Работы милосердия Works of Mercy
Сезон 4 Серия 4
2 августа 2000
Серое вещество Gray Matter
Сезон 4 Серия 5
9 августа 2000
Слово к мудрому A Word to the Wise
Сезон 4 Серия 6
16 августа 2000
Город без жалости A Town Without Pity
Сезон 4 Серия 7
23 августа 2000
Вы ставите свою жизнь You Bet Your Life
Сезон 4 Серия 8
30 августа 2000
Редкая среда Medium Rare
Сезон 4 Серия 9
7 января 2001
Преобразования Conversions
Сезон 4 Серия 10
14 января 2001
Месть сладка Revenge is Sweet
Сезон 4 Серия 11
21 января 2001
Сокращения как нож Cuts Like a Knife
Сезон 4 Серия 12
28 января 2001
Снежная буря Blizzard of '01
Сезон 4 Серия 13
4 февраля 2001
Падение Orpheus Descending
Сезон 4 Серия 14
11 февраля 2001
Счет каждого Even the Score
Сезон 4 Серия 15
18 февраля 2001
Известные последние слова Famous Last Words
Сезон 4 Серия 16
25 февраля 2001
График выхода всех сериалов
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