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Постер к 2-му сезону сериала Тюрьма «ОZ»
Киноафиша Сериалы Тюрьма «ОZ» Сезоны Сезон 2

Oz 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 июля 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 28 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тюрьма «ОZ»»

Во 2-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» после бунта, в результате которого погибли шесть заключенных и двое полицейских, «Оз» закрывают. Заключенных «Изумрудного города» отправляют в одиночные камеры и в другие тюрьмы. Для расследования преступления назначают специальный комитет. Через десять месяцев выздоровевший Макманус создает совет для поддержания порядка. Альварес знает, кто изнасиловал дочь Глинна, но отказывается говорить начальнику тюрьмы. Ванглер делает успехи в школе, но его сокамерник Адебиси не является поклонником высшего образования. Когда судью Хилла признают виновным в получении взяток, Саид берется за его дело.

Список серий 2-го сезона сериала «Тюрьма «ОZ»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Наконечник The Tip
Сезон 2 Серия 1
11 июля 1998
Древние племена Ancient Tribes
Сезон 2 Серия 2
20 июля 1998
Великие мужчины Great Men
Сезон 2 Серия 3
27 июля 1998
Потеря вашего обращения Losing Your Appeal
Сезон 2 Серия 4
3 августа 1998
Семейный бизнес Family Bizness
Сезон 2 Серия 5
10 августа 1998
Странные супруги Strange Bedfellows
Сезон 2 Серия 6
17 августа 1998
Животноводческое хозяйство Animal Farm
Сезон 2 Серия 7
24 августа 1998
Побег из ОЗ Escape from Oz
Сезон 2 Серия 8
31 августа 1998
График выхода всех сериалов
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