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Постер к 5-му сезону сериала Тюрьма «ОZ»
Киноафиша Сериалы Тюрьма «ОZ» Сезоны Сезон 5

Oz 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 6 января 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 28 минут
О чем 5-й сезон сериала «Тюрьма «ОZ»»

В 5-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» колония вновь открывается после капитального ремонта, который пришлось провести после взрыва баллона с газом. Макманус думает, что Уайт может исправиться, если он будет проводить время с Саидом. Альварес предлагает Гуэрре уникальное решение их спора. Сюзанна Фицджеральд начинает преподавать в тюрьме музыку на общественных началах, чтобы чаще видеть своего заключенного сына. Реддинг и Моралес заключают еще один непростой союз. Клутье на его последователей становится все более интригующим. Келлер возвращается в «Изумрудный город» с личной целью.

Список серий 5-го сезона сериала «Тюрьма «ОZ»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Посещение Visitation
Сезон 5 Серия 1
6 января 2002
Законы силы тяжести Laws of Gravity
Сезон 5 Серия 2
13 января 2002
Мечта о маленькой мечте обо мне Dream a Little Dream of Me
Сезон 5 Серия 3
20 января 2002
Следущая остановка: Валхалла Next Stop: Valhalla
Сезон 5 Серия 4
27 января 2002
Колесо фортуны Wheel of Fortune
Сезон 5 Серия 5
3 февраля 2002
Разнообразие Variety
Сезон 5 Серия 6
10 февраля 2002
Хорошие намерения Good Intentions
Сезон 5 Серия 7
17 февраля 2002
Бессилие Impotence
Сезон 5 Серия 8
24 февраля 2002
График выхода всех сериалов
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