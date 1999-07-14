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Постер к 3-му сезону сериала Тюрьма «ОZ»
Киноафиша Сериалы Тюрьма «ОZ» Сезоны Сезон 3

Oz 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 июля 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 28 минут
О чем 3-й сезон сериала «Тюрьма «ОZ»»

В 3-м сезоне сериала «Тюрьма Oz» Бичер все еще находится в больнице после того, как Шиллингер и Келлер переломали ему все кости Альварес сидит в одиночной камере за ослепление Риверы. Адебиси возвращается на кухню, а Макманус начинает встречаться с недавно прибывшим командиром и запускает в тюрьме боксерскую программу. Тем временем под покровом ночи кто-то незаметно расправляется с Мецгером. Хилл сталкивается с дилеммой, когда новый заключенный раскрывает ужасное преступление. Мать Ребадоу пытается убедить его встретиться со своим сыном и внуком. Адебиси заражает Наппу СПИДом.

Список серий 3-го сезона сериала «Тюрьма «ОZ»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Правда и только... The Truth and Nothing But...
Сезон 3 Серия 1
14 июля 1999
Часть Наполеона Napoleon's Boney Parts
Сезон 3 Серия 2
21 июля 1999
Ноги Legs
Сезон 3 Серия 3
28 июля 1999
Неестественные бедствия Unnatural Disasters
Сезон 3 Серия 4
4 августа 1999
Американский мужчина U.S. Male
Сезон 3 Серия 5
11 августа 1999
Жестокие и необычные наказания Cruel and Unusual Punishments
Сезон 3 Серия 6
18 августа 1999
Секретные встречи Secret Identities
Сезон 3 Серия 7
25 августа 1999
Время кончилось Out o' Time
Сезон 3 Серия 8
1 сентября 1999
График выхода всех сериалов
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