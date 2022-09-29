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Постер к 2-му сезону сериала CSI: Вегас
Киноафиша Сериалы CSI: Вегас Сезоны Сезон 2

CSI: Vegas
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «CSI: Вегас»

Во 2-м сезоне сериала «CSI: Вегас» герои расследуют убийство женщины, которая оказывала БДСМ-услуги в качестве госпожи. Тело нашли рядом с ее квартирой специально для встреч с клиентами. Когда в Городе грехов наступает Хеллоуин, команда занимается расследованием убийства в доме с привидениями. Кэтрин заручается поддержкой Фолсома для поиска исчезнувшей подруги. Затем команда проводит расследование после того, как группа тинейджеров находит мертвую женщину за рулем брошенного автомобиля в городе-призраке в Неваде. Трое неизвестных в масках вторгаются в дом и убивают всю семью, включая беременную женщину...

Список серий сериала CSI: Вегас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Она ушла She's Gone
Сезон 2 Серия 1
29 сентября 2022
Нарисованный человек The Painted Man
Сезон 2 Серия 2
6 октября 2022
История об оружии Story of a Gun
Сезон 2 Серия 3
13 октября 2022
Коала Koala
Сезон 2 Серия 4
20 октября 2022
В опасности In Harm's Way
Сезон 2 Серия 5
27 октября 2022
Вот в чем загвоздка There's the Rub
Сезон 2 Серия 6
3 ноября 2022
Сожженный Burned
Сезон 2 Серия 7
10 ноября 2022
Благодарственная записка Grace Note
Сезон 2 Серия 8
8 декабря 2022
В белой комнате In the White Room
Сезон 2 Серия 9
15 декабря 2022
Глазные яблоки Eyeballs
Сезон 2 Серия 10
5 января 2023
Безделушка Trinket
Сезон 2 Серия 11
12 января 2023
Когда пыль осядет When the Dust Settles
Сезон 2 Серия 12
2 февраля 2023
Костлявый Boned
Сезон 2 Серия 13
9 февраля 2023
Третий раз - вот в чем прелесть Third Time's the Charm
Сезон 2 Серия 14
16 февраля 2023
Пепел, пепел Ashes, Ashes
Сезон 2 Серия 15
2 марта 2023
Мы все падаем We All Fall Down
Сезон 2 Серия 16
9 марта 2023
Обещание The Promise
Сезон 2 Серия 17
30 марта 2023
Сломанный Fractured
Сезон 2 Серия 18
13 апреля 2023
Мертвые воспоминания Dead Memories
Сезон 2 Серия 19
4 мая 2023
Игра в ракушки Shell Game
Сезон 2 Серия 20
11 мая 2023
Предсмертные слова Dying Words
Сезон 2 Серия 21
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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