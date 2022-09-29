Во 2-м сезоне сериала «CSI: Вегас» герои расследуют убийство женщины, которая оказывала БДСМ-услуги в качестве госпожи. Тело нашли рядом с ее квартирой специально для встреч с клиентами. Когда в Городе грехов наступает Хеллоуин, команда занимается расследованием убийства в доме с привидениями. Кэтрин заручается поддержкой Фолсома для поиска исчезнувшей подруги. Затем команда проводит расследование после того, как группа тинейджеров находит мертвую женщину за рулем брошенного автомобиля в городе-призраке в Неваде. Трое неизвестных в масках вторгаются в дом и убивают всю семью, включая беременную женщину...