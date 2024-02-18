В 3-м сезоне сериала «CSI: Вегас» записка, угрожающая жизни Максин Роби, была обнаружена в криминалистической лаборатории, и вся команда должна выяснить, кто стоит за этим и как записки связаны с серией убийств. Жизнь судебно-медицинского эксперта Сони оказывается в опасности, когда она подвергается воздействию загадочного яда, в то время как команда спешит отыскать противоядие и загадочного автора записки с угрозами, который, по всей видимости, нацелился на криминалистическую лабораторию. На дне озера Мид находят тело молодой девушки, убитой больше 40 лет назад. Макс Роби обещает ее матери отыскать убийцу.