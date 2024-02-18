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Киноафиша Сериалы CSI: Вегас Сезоны Сезон 3

CSI: Vegas
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 1
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 3-й сезон сериала «CSI: Вегас»

В 3-м сезоне сериала «CSI: Вегас» записка, угрожающая жизни Максин Роби, была обнаружена в криминалистической лаборатории, и вся команда должна выяснить, кто стоит за этим и как записки связаны с серией убийств. Жизнь судебно-медицинского эксперта Сони оказывается в опасности, когда она подвергается воздействию загадочного яда, в то время как команда спешит отыскать противоядие и загадочного автора записки с угрозами, который, по всей видимости, нацелился на криминалистическую лабораторию. На дне озера Мид находят тело молодой девушки, убитой больше 40 лет назад. Макс Роби обещает ее матери отыскать убийцу.

График выхода новых серий CSI: Вегас 3 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
TBA
Сезон 3 Серия 1
18 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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