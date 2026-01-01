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Мэтт Лауриа
Matt Lauria
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Персоны
Мэтт Лауриа
Мэтт Лауриа
Matt Lauria
Дата рождения
22 июня 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Оук-Лон, Иллинойс, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Герой боевиков
Биография Мэтта Лауриа
Родился 22 июня 1982 года. Оук-Лон, Иллинойс, США.
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Популярные фильмы
8.2
В поле зрения
(2011)
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Королевство
(2014)
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Власть закона
(2011)
Фильмография Мэтта Лауриа
6.5
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драма, криминал
2025, США
7.2
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драма, криминал
2021, США
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Шафт
Shaft
боевик, криминал, комедия
2019, США
Смотреть трейлер
7.1
Расскажи мне сказку
драма, триллер
2018, США
6.2
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Королевство
драма, семейный, спорт
2014, США
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