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Мэтт Лауриа
Мэтт Лауриа Matt Lauria
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Мэтт Лауриа

Matt Lauria

Дата рождения
22 июня 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Оук-Лон, Иллинойс, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Герой боевиков

Биография Мэтта Лауриа

Родился 22 июня 1982 года. Оук-Лон, Иллинойс, США.

Популярные фильмы

В поле зрения 8.2
В поле зрения (2011)
Королевство 8.1
Королевство (2014)
Власть закона 7.5
Власть закона (2011)

Фильмография Мэтта Лауриа

Шериф округа 6.5
Шериф округа
драма, криминал 2025, США
CSI: Вегас 7.2
CSI: Вегас
драма, криминал 2021, США
Тревожный звонок 7.5
Тревожный звонок
драма, фантастика, триллер 2021, Франция/США
Маленькие пташки 5.8
Маленькие пташки
драма, мелодрама 2020, Великобритания
Шафт 6.4
Шафт Shaft
боевик, криминал, комедия 2019, США
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Расскажи мне сказку 7.1
Расскажи мне сказку
драма, триллер 2018, США
Измерение 404 6.2
Измерение 404
драма, фантастика, детектив, мини-сериал 2017, США
Королевство 8.1
Королевство
драма, семейный, спорт 2014, США
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