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CSI: Вегас, список сезонов

CSI: Vegas
Год выпуска 2021
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Список сезонов сериала «CSI: Вегас»
CSI: Вегас - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 6 октября 2021 - 8 декабря 2021
 
CSI: Вегас - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
21 эпизод 29 сентября 2022 - 18 мая 2023
 
Сезон 3 / Season 3
TBA
 
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