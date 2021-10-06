Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала CSI: Вегас
Киноафиша Сериалы CSI: Вегас Сезоны Сезон 1

CSI: Vegas
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «CSI: Вегас»

В 1-м сезоне сериала «CSI: Вегас» главные герои сталкиваются с угрозой, которая может разрушить всю криминалистическую лабораторию. У тысячи преступников появится шанс вернуться на залитые неоновым светом улицы Вегаса. Блестящая команда следователей во главе с Максин Роби собирается заручиться поддержкой старых друзей Гила Гриссома и Сары Сайдл. Они используют новейшие методы криминалистики, чтобы делать то, что они умеют лучше всего, — служить правосудию в Городе грехов. Нападение на Джима Брасса положило начало запутанному заговору, направленному против криминалистической лаборатории Лас-Вегаса.

Список серий сериала CSI: Вегас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Наследие Legacy
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2021
Медовый месяц в Вегасе Honeymoon in Vegas
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2021
Под кожей Under the Skin
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2021
Длинная свинья Long Pig
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2021
Пусть крошки падают Let the Chips Fall
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2021
Комната развлечений Funhouse
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2021
В крови In the Blood
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2021
Очиститель труб Pipe Cleaner
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2021
Ждет своего часа Waiting in the Wings
Сезон 1 Серия 9
1 декабря 2021
Подписано, скреплено печатью, доставлено Signed, Sealed, Delivered
Сезон 1 Серия 10
8 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше