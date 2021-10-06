В 1-м сезоне сериала «CSI: Вегас» главные герои сталкиваются с угрозой, которая может разрушить всю криминалистическую лабораторию. У тысячи преступников появится шанс вернуться на залитые неоновым светом улицы Вегаса. Блестящая команда следователей во главе с Максин Роби собирается заручиться поддержкой старых друзей Гила Гриссома и Сары Сайдл. Они используют новейшие методы криминалистики, чтобы делать то, что они умеют лучше всего, — служить правосудию в Городе грехов. Нападение на Джима Брасса положило начало запутанному заговору, направленному против криминалистической лаборатории Лас-Вегаса.