Постер сериала Противостояние
Киноафиша Сериалы Противостояние Сезоны

Противостояние, список сезонов

The Stand 16+
Год выпуска 1994
Страна США
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ABC

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 20 голосов
7.1 IMDb

Список сезонов сериала «Противостояние»

Противостояние - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
4 эпизода 8 мая 1994 - 12 мая 1994
 
