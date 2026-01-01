Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Огни ночной пятницы
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Награды и номинации «Огни ночной пятницы»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Writing for a Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Outstanding Casting for a Drama Series
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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