Цитаты из сериала Огни ночной пятницы

Eric Taylor Чистые глаза. Полные сердца. Не можем проиграть.
Tim Riggins Тексас навсегда.
