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Постер к 3-му сезону сериала Братья и сестры
Киноафиша Сериалы Братья и сестры Сезоны Сезон 3

Brothers & Sisters 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Братья и сестры»

В 3-м сезоне сериала «Братья и сестры» Кевин надеется стать партнером в юридической фирме, однако он может проиграть свое самое крупное дело. Джастин и Ребекка пытаются скрывать свои новые отношения от семьи. Тем временем распространяется известие о том, что у Уильяма Уокера появился еще один ребенок. Книга, которую написала Китти, становится помехой для нее самой и ее семьи. Ей нужно продемонстрировать социальному работнику, какими хорошими родителями они с Робертом могли бы стать. Джастин переживает из-за своей сексуальной связи с Ребеккой. Холли собирается сделать свою дочь миллионершей.

Список серий 3-го сезона сериала «Братья и сестры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Стеклянные дома Glass Houses
Сезон 3 Серия 1
28 сентября 2008
Сжигая книги Book Burning
Сезон 3 Серия 2
5 октября 2008
Флаг войны Tug of War
Сезон 3 Серия 3
12 октября 2008
Все должно сработать Everything Must Go
Сезон 3 Серия 4
19 октября 2008
Ты получишь то, в чем нуждаешься You Get What You Need
Сезон 3 Серия 5
26 октября 2008
Бейкерсфильд Bakersfield
Сезон 3 Серия 6
2 ноября 2008
Веришь ли ты в магию Do You Believe in Magic?
Сезон 3 Серия 7
9 ноября 2008
В одну реку дважды Going Once... Going Twice
Сезон 3 Серия 8
16 ноября 2008
Незаконченные дела Unfinished Business
Сезон 3 Серия 9
30 ноября 2008
Просто кусочек Just a Sliver
Сезон 3 Серия 10
7 декабря 2008
Сны отца\ A Father Dreams
Сезон 3 Серия 11
4 января 2009
Борьба братьев и сестер Sibling Rivalry
Сезон 3 Серия 12
11 января 2009
Тяжело быть зеленым It's Not Easy Being Green
Сезон 3 Серия 13
18 января 2009
Заслужи это Owning It
Сезон 3 Серия 14
8 февраля 2009
Потерять и найти Lost and Found
Сезон 3 Серия 15
15 февраля 2009
Мутные воды. Часть 1 Troubled Waters (1)
Сезон 3 Серия 16
1 марта 2009
Мутные воды. Часть 2 Troubled Waters (2)
Сезон 3 Серия 17
1 марта 2009
На чьей ты стороне? Taking Sides
Сезон 3 Серия 18
8 марта 2009
Весенние каникулы Spring Broken
Сезон 3 Серия 19
15 марта 2009
Пропажи и находки Missing
Сезон 3 Серия 20
22 марта 2009
Секс S3X
Сезон 3 Серия 21
19 апреля 2009
Джулия Julia
Сезон 3 Серия 22
26 апреля 2009
Давай все забудем Let's Call the Whole Thing Off
Сезон 3 Серия 23
3 мая 2009
Мексика Mexico
Сезон 3 Серия 24
10 мая 2009
График выхода всех сериалов
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