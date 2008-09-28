В 3-м сезоне сериала «Братья и сестры» Кевин надеется стать партнером в юридической фирме, однако он может проиграть свое самое крупное дело. Джастин и Ребекка пытаются скрывать свои новые отношения от семьи. Тем временем распространяется известие о том, что у Уильяма Уокера появился еще один ребенок. Книга, которую написала Китти, становится помехой для нее самой и ее семьи. Ей нужно продемонстрировать социальному работнику, какими хорошими родителями они с Робертом могли бы стать. Джастин переживает из-за своей сексуальной связи с Ребеккой. Холли собирается сделать свою дочь миллионершей.