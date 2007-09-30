Во 2-м сезоне сериала «Братья и сестры» до конца лета Нора так и не получила новостей от Джастина, который находится в Ираке уже три недели. Китти делает перерыв в работе, чтобы провести побольше времени со своей семьей. Сара занимается любовью с Джо. Вскоре Джастин возвращается из Ирака, но с тяжелыми ранениями. Нора всеми силами пытается помочь ему. Сара просит Джо вернуться домой, однако у него другие планы на ближайшее будущее. Китти причиняет Роберту неудобства во время радиопередачи. Кевин становится адвокатом Скотта в деле о вождении в состоянии алкогольного опьянения. Джулия хочет забрать дочь и на время уехать домой в Аризону.