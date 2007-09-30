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Постер к 2-му сезону сериала Братья и сестры
Киноафиша Сериалы Братья и сестры Сезоны Сезон 2

Brothers & Sisters 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 28 минут
О чем 2-й сезон сериала «Братья и сестры»

Во 2-м сезоне сериала «Братья и сестры» до конца лета Нора так и не получила новостей от Джастина, который находится в Ираке уже три недели. Китти делает перерыв в работе, чтобы провести побольше времени со своей семьей. Сара занимается любовью с Джо. Вскоре Джастин возвращается из Ирака, но с тяжелыми ранениями. Нора всеми силами пытается помочь ему. Сара просит Джо вернуться домой, однако у него другие планы на ближайшее будущее. Китти причиняет Роберту неудобства во время радиопередачи. Кевин становится адвокатом Скотта в деле о вождении в состоянии алкогольного опьянения. Джулия хочет забрать дочь и на время уехать домой в Аризону.

Список серий 2-го сезона сериала «Братья и сестры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Семейный фронт Home Front
Сезон 2 Серия 1
30 сентября 2007
Американская семья An American Family
Сезон 2 Серия 2
7 октября 2007
История повторяется History Repeating
Сезон 2 Серия 3
14 октября 2007
Объединенные штаты States of the Union
Сезон 2 Серия 4
21 октября 2007
Домашние проблемы Domestic Issues
Сезон 2 Серия 5
28 октября 2007
Два места Two Places
Сезон 2 Серия 6
4 ноября 2007
36 часов 36 Hours
Сезон 2 Серия 7
11 ноября 2007
Что-то новое Something New
Сезон 2 Серия 8
25 ноября 2007
Таинство брака Holy Matrimony!
Сезон 2 Серия 9
2 декабря 2007
Пир крещения The Feast of Epiphany
Сезон 2 Серия 10
13 января 2008
Миссионерское наложение The Missionary Imposition
Сезон 2 Серия 11
10 февраля 2008
Компромиссы Compromises
Сезон 2 Серия 12
17 февраля 2008
Беспокойство Separation Anxiety
Сезон 2 Серия 13
20 апреля 2008
Двойной негатив Double Negative
Сезон 2 Серия 14
27 апреля 2008
Моральная опасность Moral Hazard
Сезон 2 Серия 15
4 мая 2008
Преимущественные обязательства Prior Commitments
Сезон 2 Серия 16
11 мая 2008
График выхода всех сериалов
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