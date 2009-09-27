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Постер к 4-му сезону сериала Братья и сестры
Киноафиша Сериалы Братья и сестры Сезоны Сезон 4

Brothers & Sisters 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 27 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 4-й сезон сериала «Братья и сестры»

В 4-м сезоне сериала «Братья и сестры» Китти скрывает страшную тайну, которая в скором времени потрясет семейство Уокеров. Роберт переживает, что известие о его проблемах с сердцем просочатся в средства массовой информации. Китти, Роберт и Нора изо всех сил пытаются смириться с онкологическим заболеванием Китти. Вся семья Уокеров, кроме Норы, буквально очарована новым любовником Сары, Люком Лораном. Помимо обаяния, он отлично танцует танго. Тем временем Роберт прилагает все усилия, чтобы отвлечь Китти от болезни. Кевин и Скотти решаются вопросы, связанные с суррогатным материнством.

Список серий 4-го сезона сериала «Братья и сестры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Дорога в будущее The Road Ahead
Сезон 4 Серия 1
27 сентября 2009
Дурные вести Breaking the News
Сезон 4 Серия 2
4 октября 2009
Почти нормальные Almost Normal
Сезон 4 Серия 3
11 октября 2009
Из Франции с любовью From France with Love
Сезон 4 Серия 4
18 октября 2009
Последнее танго в Пасадене Last Tango in Pasadena
Сезон 4 Серия 5
25 октября 2009
Дзен и искусство приготовления соуса Zen & the Art of Mole Making
Сезон 4 Серия 6
1 ноября 2009
Благотворительность и парики The Wig Party
Сезон 4 Серия 7
8 ноября 2009
Винный фестиваль The Wine Festival
Сезон 4 Серия 8
15 ноября 2009
Многозначительная пауза Pregnant Pause
Сезон 4 Серия 9
29 ноября 2009
Почти женаты Nearlyweds
Сезон 4 Серия 10
6 декабря 2009
Выяснение отношений A Bone to Pick
Сезон 4 Серия 11
3 января 2010
Научная выставка The Science Fair
Сезон 4 Серия 12
10 января 2010
Беги, детка, беги! Run Baby Run
Сезон 4 Серия 13
17 января 2010
Предварительное голосование The Pasadena Primary
Сезон 4 Серия 14
31 января 2010
Семья с ценностями A Valued Family
Сезон 4 Серия 15
21 февраля 2010
Прыжок в неизвестность Leap of Faith
Сезон 4 Серия 16
28 февраля 2010
Освободите Люка Freeluc.com
Сезон 4 Серия 17
14 марта 2010
Былые времена: Часть 1 Time After Time (1)
Сезон 4 Серия 18
11 апреля 2010
Былые времена: Часть 2 Time After Time (2)
Сезон 4 Серия 19
11 апреля 2010
Если ты испечешь торт, он придет If You Bake It, He Will Come
Сезон 4 Серия 20
18 апреля 2010
Нет дыма без огня Where There's Smoke…
Сезон 4 Серия 21
25 апреля 2010
Ноль-ноль Love All
Сезон 4 Серия 22
2 мая 2010
Отбой! Lights Out
Сезон 4 Серия 23
9 мая 2010
Снова в пути On the Road Again
Сезон 4 Серия 24
16 мая 2010
График выхода всех сериалов
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