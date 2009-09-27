В 4-м сезоне сериала «Братья и сестры» Китти скрывает страшную тайну, которая в скором времени потрясет семейство Уокеров. Роберт переживает, что известие о его проблемах с сердцем просочатся в средства массовой информации. Китти, Роберт и Нора изо всех сил пытаются смириться с онкологическим заболеванием Китти. Вся семья Уокеров, кроме Норы, буквально очарована новым любовником Сары, Люком Лораном. Помимо обаяния, он отлично танцует танго. Тем временем Роберт прилагает все усилия, чтобы отвлечь Китти от болезни. Кевин и Скотти решаются вопросы, связанные с суррогатным материнством.