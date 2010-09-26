В 5-м сезоне сериала «Братья и сестры» прошел год с тех пор, как в семье Уокеров случилась трагедия, связанная с автомобильной катастрофой. Уокеры стали не похожи сами на себя и всячески избегали друг друга. Правда, наступил момент, когда близким пришлось собраться вместе на вечеринке по случаю возвращения Джастина на родину. Нора пытается подготовиться к вечеринке, но ведет себя совсем не как мать, которой была раньше. Сара занята будущей сделкой, Кевина поглощен новой работой в качестве государственного защитника, а Сол и Скотти управляют своим рестораном. Жизнь Китти стала запретной темой для всех членов семьи.