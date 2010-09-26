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Постер к 5-му сезону сериала Братья и сестры
Киноафиша Сериалы Братья и сестры Сезоны Сезон 5

Brothers & Sisters 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 26 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 5-й сезон сериала «Братья и сестры»

В 5-м сезоне сериала «Братья и сестры» прошел год с тех пор, как в семье Уокеров случилась трагедия, связанная с автомобильной катастрофой. Уокеры стали не похожи сами на себя и всячески избегали друг друга. Правда, наступил момент, когда близким пришлось собраться вместе на вечеринке по случаю возвращения Джастина на родину. Нора пытается подготовиться к вечеринке, но ведет себя совсем не как мать, которой была раньше. Сара занята будущей сделкой, Кевина поглощен новой работой в качестве государственного защитника, а Сол и Скотти управляют своим рестораном. Жизнь Китти стала запретной темой для всех членов семьи.

Список серий 5-го сезона сериала «Братья и сестры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Возвращение домой Homecoming
Сезон 5 Серия 1
26 сентября 2010
Минутные встречи Brief Encounter
Сезон 5 Серия 2
3 октября 2010
Притворство Faking It
Сезон 5 Серия 3
10 октября 2010
Безгрешный поцелуй A Righteous Kiss
Сезон 5 Серия 4
17 октября 2010
Звонок маме Call Mom
Сезон 5 Серия 5
24 октября 2010
Идеальный муж An Ideal Husband
Сезон 5 Серия 6
31 октября 2010
Решено Resolved
Сезон 5 Серия 7
7 ноября 2010
Плотская рапсодия The Rhapsody of the Flesh
Сезон 5 Серия 8
14 ноября 2010
Номер в отеле Get a Room
Сезон 5 Серия 9
5 декабря 2010
Бросила Cold Turkey
Сезон 5 Серия 10
12 декабря 2010
Оскандалились Scandalized
Сезон 5 Серия 11
2 января 2011
Спасибо за воспоминания Thanks for the Memories
Сезон 5 Серия 12
9 января 2011
Мой дом – моя крепость Safe at Home
Сезон 5 Серия 13
16 января 2011
Упущенные возможности One That Got Away
Сезон 5 Серия 14
13 февраля 2011
Броди Brody
Сезон 5 Серия 15
20 февраля 2011
Где же мой дом? Home is Where the Fort is
Сезон 5 Серия 16
6 марта 2011
Выбор Оливии Olivia's Choice
Сезон 5 Серия 17
10 апреля 2011
Никогда не говори никогда Never Say Never
Сезон 5 Серия 18
10 апреля 2011
Вот было бы здорово Wouldn't It Be Nice
Сезон 5 Серия 19
17 апреля 2011
Отец неизвестен Father Unknown
Сезон 5 Серия 20
24 апреля 2011
К лучшему или к худшему For Better or for Worse
Сезон 5 Серия 21
1 мая 2011
Уокера к алтарю Walker Down the Aisle
Сезон 5 Серия 22
8 мая 2011
График выхода всех сериалов
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