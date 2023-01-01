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Киноафиша Сериалы Братья и сестры Сезоны

Братья и сестры, список сезонов

Brothers & Sisters 16+
Год выпуска 2006
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ABC
Список сезонов сериала «Братья и сестры»
Братья и сестры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
23 эпизода 24 сентября 2006 - 20 мая 2007
 
Братья и сестры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов 30 сентября 2007 - 11 мая 2008
 
Братья и сестры - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
24 эпизода 28 сентября 2008 - 10 мая 2009
 
Братья и сестры - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
24 эпизода 27 сентября 2009 - 16 мая 2010
 
Братья и сестры - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 26 сентября 2010 - 8 мая 2011
 
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