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Братья и сестры
Сезоны
Братья и сестры, список сезонов
Brothers & Sisters
16+
Год выпуска
2006
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
ABC
Список сезонов сериала «Братья и сестры»
Сезон 1 / Season 1
23 эпизода
24 сентября 2006 - 20 мая 2007
Сезон 2 / Season 2
16 эпизодов
30 сентября 2007 - 11 мая 2008
Сезон 3 / Season 3
24 эпизода
28 сентября 2008 - 10 мая 2009
Сезон 4 / Season 4
24 эпизода
27 сентября 2009 - 16 мая 2010
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
26 сентября 2010 - 8 мая 2011
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