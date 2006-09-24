В 1-м сезоне сериала «Братья и сестры» семейство Уокер живет в Лос-Анджелесе. Уильям и Нора Уокер воспитали пятерых детей - Джастина, Сару, Томми, Кевина и Китти. Несмотря на постоянное соперничество, братья и сестры по-настоящему близки. Сара является вице-президентом в компании отца. Томми унаследует семейный бизнес. Кевин — юрист и гей. Джастин, младший сын, столкнулся с психологическими трудностями после войны. Китти скоро собирается замуж. Все им непросто смириться с мыслью, что их родители — простые люди со своими недостатками и проблемами. Дети привыкли боготворить отца и мать.