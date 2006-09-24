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Постер к 1-му сезону сериала Братья и сестры
Киноафиша Сериалы Братья и сестры Сезоны Сезон 1

Brothers & Sisters 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 29 минут
О чем 1-й сезон сериала «Братья и сестры»

В 1-м сезоне сериала «Братья и сестры» семейство Уокер живет в Лос-Анджелесе. Уильям и Нора Уокер воспитали пятерых детей -  Джастина, Сару, Томми, Кевина и Китти. Несмотря на постоянное соперничество, братья и сестры по-настоящему близки. Сара является вице-президентом в компании отца. Томми унаследует семейный бизнес. Кевин — юрист и гей. Джастин, младший сын, столкнулся с психологическими трудностями после войны. Китти скоро собирается замуж. Все им непросто смириться с мыслью, что их родители — простые люди со своими недостатками и проблемами. Дети привыкли боготворить отца и мать.

Список серий 1-го сезона сериала «Братья и сестры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Патриархат Patriarchy
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2006
Завещание An Act of Will
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2006
Тайные связи Affairs of State
Сезон 1 Серия 3
8 октября 2006
Семейный портрет Family Portrait
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2006
Ночь свиданий Date Night
Сезон 1 Серия 5
22 октября 2006
Для детей For the Children
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2006
Ранчо Northern Exposure
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2006
Ошибки были. Часть 1 Mistakes Were Made (1)
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 2006
Ошибки были. Часть 2 Mistakes Were Made (2)
Сезон 1 Серия 9
19 ноября 2006
Зажги огни Light the Lights
Сезон 1 Серия 10
10 декабря 2006
Семейный день Family Day
Сезон 1 Серия 11
7 января 2007
Сексуальная политика Sexual Politics
Сезон 1 Серия 12
14 января 2007
И появилась Ида… Something Ida This Way Comes
Сезон 1 Серия 13
21 января 2007
День святого Валентина Valentine's Day Massacre
Сезон 1 Серия 14
11 февраля 2007
Любовь-штука сложная Love is Difficult
Сезон 1 Серия 15
18 февраля 2007
Ещё один Уолкер The Other Walker
Сезон 1 Серия 16
4 марта 2007
Вся семья в сборе All in the Family
Сезон 1 Серия 17
1 апреля 2007
Три вечеринки Three Parties
Сезон 1 Серия 18
8 апреля 2007
Игра Game Night
Сезон 1 Серия 19
15 апреля 2007
Плохие новости Bad News
Сезон 1 Серия 20
29 апреля 2007
Гроздья гнева Grapes of Wrath
Сезон 1 Серия 21
6 мая 2007
Любимый сын Favorite Son
Сезон 1 Серия 22
13 мая 2007
Матриархат Matriarchy
Сезон 1 Серия 23
20 мая 2007
График выхода всех сериалов
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