Отзывы о сериале «Короче, план такой»

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Короче, план такой
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Иван Рожков
11 октября 2023, 16:14
Оценка
Кайфовый фильм, хорошая съемка. есть ржачные моменты. Смотрится легко и бодро
11 октября 2023, 16:14
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Киноафиша.инфо
11 октября 2023, 16:19
в ответ на сообщение
Иван Рожков от 11 октября 2023, 16:14
Здорово, что сериал произвёл на вас впечатление! 😉
11 октября 2023, 16:19
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castsliscollia1978
18 октября 2023, 12:30
Оценка
Отличный сериал, жду следующих серий
18 октября 2023, 12:30
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Киноафиша.инфо
18 октября 2023, 13:45
в ответ на сообщение
castsliscollia1978 от 18 октября 2023, 12:30
Очень рады прочесть ваше мнение о сериале, спасибо 😌
18 октября 2023, 13:45
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