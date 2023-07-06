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Киноафиша Новости Сигурни Уивер берет под опеку травмированную внучку в трейлере «Потерянных цветов Элис Харт»

Сигурни Уивер берет под опеку травмированную внучку в трейлере «Потерянных цветов Элис Харт»

6 июля 2023 14:20
Сигурни Уивер берет под опеку травмированную внучку в трейлере «Потерянных цветов Элис Харт»

Семейная сага о внучке, бабушке и тайнах прошлого.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил полноценный трейлер сериала «Потерянные цветы Элис Харт» — экранизации одноименного бестселлера писательницы Холли Рингленд. Ведущие роли в многосерийной драме сыграли трехкратная номинантка на премию «Оскар» Сигурни Уивер («Аватар») и Алисия Дебнем-Кери («Бойтесь ходячих мертвецов»).

Главная героиня — сирота Элис Харт (Дебнем-Кери). Потеряв родителей при страшном пожаре в девятилетнем возрасте, она отправляется на воспитание к своей бабушке Джун (Уивер), живущей на цветочной ферме Торнфилд. Повзрослев, травмированная Элис выясняет ряд скрытых фактов о постыдном прошлом своей семьи, поэтому она решает сбежать. История охватывает многолетний период, а в кульминации главной героине придется бороться за свою жизнь и жизнь любимого.

Шоураннером выступает Сара Ламберт («Агнцы божьи»). Все семь эпизодов шоу поставил Глендин Айвин («История семьи Блум»). В остальной исполнительский ансамбль вошли Ашер Кедди, Алила Браун, Александр Инглэнд, Фрэнки Адамс, Леа Пурселл, Себастьян Сурита, Шарина Клэнтон, Тильда Кобэм-Херви и Чарли Викерз.

Первые три эпизода выйдут 4 августа, а последняя серия станет доступна 1 сентября.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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