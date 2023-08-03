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Постер к 1-му сезону сериала Потерянные цветы Элис Харт
Киноафиша Сериалы Потерянные цветы Элис Харт Сезоны Сезон 1

The Lost Flowers of Alice Hart
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Потерянные цветы Элис Харт»

В 1-м сезоне сериала «Потерянные цветы Элис Харт» главной героине было всего девять лет, когда она лишилась обоих родителей в результате таинственного пожара. Осиротев, Элис Харт отправилась жить к своей бабушке на цветочную ферму. Там она выяснила страшные тайны о себе и своих родственниках. Через ароматы цветов и историю растений постепенно раскрывается характер главной героини, которая решает совершить побег с фермы и начать новую жизнь. Она находит любовь, но счастью не суждено продлиться долго. Элис приходится сражаться за собственную жизнь и за благополучие своего любимого человека.

Список серий 1-го сезона сериала «Потерянные цветы Элис Харт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1: Черная огненная орхидея Part 1: Black Fire Orchid
Сезон 1 Серия 1
3 августа 2023
Часть 2: Плетень Part 2: Wattle
Сезон 1 Серия 2
3 августа 2023
Часть 3: Куст фонаря Part 3: Lantern Bush
Сезон 1 Серия 3
3 августа 2023
Часть 4: Речная лилия Part 4: River Lily
Сезон 1 Серия 4
10 августа 2023
Часть 5: Пустынный дуб Part 5: Desert Oak
Сезон 1 Серия 5
17 августа 2023
Часть 6: Огненное колесо Part 6: Wheel of Fire
Сезон 1 Серия 6
24 августа 2023
Часть 7: Пустынный горошек Стерта Part 7: Sturt's Desert Pea
Сезон 1 Серия 7
31 августа 2023
График выхода всех сериалов
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