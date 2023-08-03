В 1-м сезоне сериала «Потерянные цветы Элис Харт» главной героине было всего девять лет, когда она лишилась обоих родителей в результате таинственного пожара. Осиротев, Элис Харт отправилась жить к своей бабушке на цветочную ферму. Там она выяснила страшные тайны о себе и своих родственниках. Через ароматы цветов и историю растений постепенно раскрывается характер главной героини, которая решает совершить побег с фермы и начать новую жизнь. Она находит любовь, но счастью не суждено продлиться долго. Элис приходится сражаться за собственную жизнь и за благополучие своего любимого человека.