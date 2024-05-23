В 1-м сезоне сериала «Первый класс» в центре событий оказываются три подруги. Татьяна, Анна и Елена – молодые матери в разных жизненных обстоятельствах, ребенку каждой из которых вот-вот исполнится семь лет. А это значит, что осенью дети должны отправиться в первый класс. Разумеется, каждая из мам хочет для своего чада только лучшего, поэтому женщины, не сговариваясь, присматривают одну и ту же элитную петербургскую гимназию. Но выясняется, что в ней осталось лишь одно свободное место. Сперва мамы объединяются, чтобы пробиться в списки кандидатов. Но постепенно борьба переходит на новый уровень, разрушая многолетнюю дружбу во имя престижа.