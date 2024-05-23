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Первый класс 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Первый класс
Киноафиша Сериалы Первый класс Сезоны Сезон 1

Pervyj klass 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Первый класс»

В 1-м сезоне сериала «Первый класс» в центре событий оказываются три подруги. Татьяна, Анна и Елена – молодые матери в разных жизненных обстоятельствах, ребенку каждой из которых вот-вот исполнится семь лет. А это значит, что осенью дети должны отправиться в первый класс. Разумеется, каждая из мам хочет для своего чада только лучшего, поэтому женщины, не сговариваясь, присматривают одну и ту же элитную петербургскую гимназию. Но выясняется, что в ней осталось лишь одно свободное место. Сперва мамы объединяются, чтобы пробиться в списки кандидатов. Но постепенно борьба переходит на новый уровень, разрушая многолетнюю дружбу во имя престижа.

Рейтинг сериала

9.1
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Первый класс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 мая 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 мая 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 мая 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 мая 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 мая 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 мая 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 мая 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 мая 2024
График выхода всех сериалов
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