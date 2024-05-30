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Отзывы о сериале «Первый класс»
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Инна Городищева
30 мая 2024, 19:10
Оценка
Начали смотреть сериал вместе с мужем и отлично посмеялись. Да-да, я ответственно подтверждаю – в жизни все так и происходит. Очень хороший, приятный такой актерский состав. Странно, что Никита Ефремов на вторых ролях, но это здесь оправдано. Ведь сериал про сумасшедших (в переносном смысле) мамаш, которые лишь реализовывают свои желания, а не таланты и стремления детей. Ситуация серьезная и в реальной жизни дети уже имели бы кучу психологических проблем, но так как в сериале все подано с юмором и с преувеличением, что было очень прям смешно местами. Странно, что подруги после стольких лет так легко все перечеркнули. Хотя, может в жизни так и бывает и женская дружба – миф? Ну посмотрим, чем закончится, а там уже сделаем выводы. Пока же – очень интересно. Включайте – не пожалеете.
30 мая 2024, 19:10
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Горбунов Лев
31 мая 2024, 10:44
Оценка
Любой сериал, где есть Тройник – сулит юмор и веселье. Нравится мне этот парень, у него всегда юмор понятный и приятный. Конечно, история с лакированными ботинками не повод для веселья, но все, что предшествует этой драматической развязке – знатно веселит. Все эти упертые женщины, которые готовы съесть даже лучшую подругу – раздражают в реальной жизни. А в сериале веселят. Может когда на проблемы смотришь вот так со стороны – действительно все выглядит смешно. Половину сериала с женой посмотрели за вечер. Сегодня досмотрим – зачем оттягивать) Очень хочется узнать, как они дошли до такой жизни. Советую не только женщинам. Мужчинам будет интересно не меньше.
31 мая 2024, 10:44
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Киноафиша.инфо
31 мая 2024, 18:31
в ответ на сообщение
Горбунов Лев от 31 мая 2024, 10:44
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
31 мая 2024, 18:31
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Лилия Калинина
5 июня 2024, 18:03
Оценка
Просто чума какая-то – как быстро люди опускаются в своих худших качествах, когда вопрос касается святого – их детей. Казалось бы, родители должны быть примером. А они еще и детей друг на друга науськивают. Зачем? Ну лучше было бы подружкам троих детей отдать в обычную школу в один класс? Это было бы удобно и с моральной точки зрения, и не влекло бы таких последствий. Тройник воплотит шаблонного директора любого новомодного лицея. Вообще сериал получился классным и интересным. Наблюдать за подобным – одно удовольствие.
5 июня 2024, 18:03
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Богдан Вольный
6 июня 2024, 12:35
Оценка
Неужели подружки не могут договориться между собой? Получается, что вся их дружба не стоит ломанного гроша? Всегда подобное поведение женщин удивляло. Причем мне, как и другим папам из класса моего сына, абсолютно наплевать на какие-то соревнования. Это же женщинам надо чтобы было всё лучше. Простите, никакого сексизма – я просто констатирую факты, которые подтверждает данный сериал. Я понимаю, что история выдумана. Но скорее всего, на написание сценария повлиял жизненный опыт авторов. Персонажи реально как из жизни слизаны. Жена олигарха, чиновница, бедная интеллигенция – все это есть не только в Питере, но практически в каждом городе. Сериал годится для совместного семейного просмотра родителей маленьких детей. Не стоит совершать подобные поступки – посмотрите, чем заканчивается.
6 июня 2024, 12:35
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Никита Сорокин
7 июня 2024, 10:26
Оценка
Я тоже всегда думал, пока был ребенком, что взрослые – они умные и лучше понимают, как устроена жизнь. А вот вырос и понял, что они вполне себе способны на различные глупости, только последствия страшнее, чем у детских ошибок. Не пойму, честно – неужели на самом деле место для ребенка в этой типа успешной школе стоит тех связей, которые выстраивались годами? Сами поругались, всех между собой разругали, куче людей жизнь испортили. Разве оно стоит того? И я по себе скажу: обычная школа уж совсем не отличается от этих элитных. Главное, какие люди тебя окружают. Сериал очень понравился. Прям я подчеркну слово ОЧЕНЬ. Много смеялись с девушкой, а после финала еще больше обсуждали. Класс!
7 июня 2024, 10:26
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Киноафиша.инфо
7 июня 2024, 18:07
в ответ на сообщение
Инна Городищева от 30 мая 2024, 19:10
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
7 июня 2024, 18:07
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Артём Терехов
8 июня 2024, 14:51
Оценка
Совершенно случайно нарвался на этот сериал в подборке новинок на ИВИ. Описание не сильно воодушевило, но решил включить на фоне, пока готовил еду. И что вы думаете? За один день весь посмотрел. Качественно снято, хорошие актёры (особенно понравилась Чиповская и её муж). Вот их проблемы мне ближе всех, так как у меня тоже брак второй. Я думаю, что за всей этой чехардой родители совершенно забыли за детей. Тем показательнее в финале «пропажа» Сони, которая дает понять, что родители сами себе насоздавали проблем не пустом месте. Все могло бы пойти совсем по другому пути. А они наговорили друг другу всякого, подлянок наделали. А как же дети? Вы у них спросили, что они хотят? В общем, сериал даёт повод поразмышлять нам над своим поведением. Рекомендую к просмотру, особенно молодым родителям.
8 июня 2024, 14:51
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Евгения Белкина
9 июня 2024, 12:55
Оценка
Бесконечный бег по кругу глупых взрослых за фантомным успешным будущем своих детей. Именно так можно описать этот сериал вкратце. Вроде как главные героини и добра хотят – устроить детей в элитку, а на самом деле настраивают воздушных замков, которые потом с треском рушатся, как собственно сама школа в финале. Очень классный ход с директором, я не ожидала такой развязки. Сериал легко смотрится, оставляет приятное послевкусие и есть ощущение, что не прочь посмотреть бы продолжение. Вроде как финальный поступок Тани даёт нам понять, что не все ещё закончено. Во всяком случае, я с удовольствием посмотрю и Второй класс. С такими родителями, я думаю, там будет на что посмотреть. Без претензий на хит, но своего зрителя точно найдет. Качественно и интересно!
9 июня 2024, 12:55
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Ярослава Волкова
10 июня 2024, 16:32
Оценка
Очень круто обыграли авторы финал, который показали с самого начала и обвели нас вокруг пальца. Я в конце такая – Так вот как они это сделали)) Прям круто! Очень понравилось, что главная злодейка (Вика) получила в конце по заслугам. Очень жаль, что сериал такой короткий. Я бы смотрела и смотрела. Героини подкупают своим обаянием, каждая по-своему. Хоть и чудят совсем не по-детски. Советую посмотреть – получите удовольствие.
10 июня 2024, 16:32
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Иван Леонтьев
11 июня 2024, 12:02
Оценка
В последнее время радуют не только наши драматические сериалы, но и комедийные. Как-то все многослойно получается: вроде и комедия, но местами совершенно не смешно, а вскрываются достаточно проблемные места нашего общества. И получается интересно. Вот таких директоров-самодуров я думаю полно у нас. И если в вашей школе подобный персонаж, я вам искренне сочувствую. Очень хорошо у Тройника получаются трагикомичные персонажи. Главные актрисы/актеры очень хорошо подобраны, Ефремов с Васильевой вообще отлично смотрятся вместе. Очень качественный и интересный сериал, который может помочь родителям взглянуть на себя со стороны и не навредить своим детям.
11 июня 2024, 12:02
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