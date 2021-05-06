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8 способов любить 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала 8 способов любить
Киноафиша Сериалы 8 способов любить Сезоны Сезон 1

8 способов любить 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «8 способов любить»

В 1 сезоне сериала «»8 способов любить» каждый эпизод представляет собой завершенную историю, главная тема которой — любовь. Причем, эта любовь может быть не только между мужчиной и женщиной, но и между родителями и детьми, друзьями и близкими. Серии никак не связаны между собой, однако главные герои переживают знакомые и понятные каждому зрителю чувства. Так, главный герой первой истории — мужчина по имени Алексей — встречает любовь во время командировки. Вторая история рассказывает об Игоре, который с легкостью заводит романы с девушками, но теряется, как только ему нужно всерьёз работать над отношениями.

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 30 голосов
8.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «8 способов любить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эрос
Сезон 1 Серия 1
6 мая 2021
Людус
Сезон 1 Серия 2
6 мая 2021
Филаутия
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2021
Прагма
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2021
Мания
Сезон 1 Серия 5
18 мая 2021
Филия
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 мая 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 мая 2021
График выхода всех сериалов
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