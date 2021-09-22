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Постер сериала Моя сестра лучше
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Киноафиша Сериалы Моя сестра лучше

Моя сестра лучше (2021 - 2021)

Моя сестра лучше 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 2 часа 52 минуты

О чем сериал

Лиля Семенова живет с мамой в маленьком провинциальном городе, работает диспетчером в такси. И до сих пор переживает уход отца, с тоской следя за жизнью его новой семьи. Восемь лет назад она мечтала связать свою жизнь с медициной, работала медсестрой в больнице и готовилась к поступлению в профильный вуз. Однажды в больницу забрела компания ее сводной младшей сестры Евы с просьбой о помощи. После их ухода обнаружили пропажу лекарств. Лилю обвинили в халатности и уволили. В ее невиновность не поверил и отец, встав на сторону младшей дочери, которая ловко изобразила из себя жертву. Тогда отношения были разорваны. Спустя годы отец решил восстановить связь и пригласил старшую дочь в свой дом. Чтобы не прослыть полной неудачницей на фоне успешной и яркой Евы, Лиля врет, что получила предложение руки и сердца. Теперь ей придется искать подставного жениха. Но сводная сестра, ревнующая ее к отцу, все время вставляет палки в колеса. Тут выясняется, что новый работодатель Лили, Виктор, в которого она к тому же влюбилась, – жених Евы. Лиля больше не хочет чувствовать себя неудачницей и принимает вызов судьбы и соперницы.

В ролях
В ролях
Алексей Анищенко
Алексей Анищенко
Игорь Бровин
Елена Лотова
Елена Лотова
Сергей Комаров
Сергей Комаров
Таша Цветкова
Таша Цветкова
Александра Белоглазова
Александра Белоглазова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Моя сестра лучше - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
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