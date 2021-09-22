Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бугимен. Начало легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Моя сестра лучше
Киноафиша Сериалы Моя сестра лучше Сезоны Сезон 1

Моя сестра лучше 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Моя сестра лучше»

Лиля Семенова живет с мамой в маленьком провинциальном городе, работает диспетчером в такси. И до сих пор переживает уход отца, с тоской следя за жизнью его новой семьи. Восемь лет назад она мечтала связать свою жизнь с медициной, работала медсестрой в больнице и готовилась к поступлению в профильный вуз. Однажды в больницу забрела компания ее сводной младшей сестры Евы с просьбой о помощи. После их ухода обнаружили пропажу лекарств. Лилю обвинили в халатности и уволили. В ее невиновность не поверил и отец, встав на сторону младшей дочери, которая ловко изобразила из себя жертву. Тогда отношения были разорваны. Спустя годы отец решил восстановить связь и пригласил старшую дочь в свой дом. Чтобы не прослыть полной неудачницей на фоне успешной и яркой Евы, Лиля врет, что получила предложение руки и сердца. Теперь ей придется искать подставного жениха. Но сводная сестра, ревнующая ее к отцу, все время вставляет палки в колеса. Тут выясняется, что новый работодатель Лили, Виктор, в которого она к тому же влюбилась, – жених Евы. Лиля больше не хочет чувствовать себя неудачницей и принимает вызов судьбы и соперницы.

Список серий 1-го сезона сериала «Моя сестра лучше» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Вплоть до паранойи: стало известно о проблемах в семье Никиты Преснякова
Слала ему интимные фото: связь Нагиева с певицей номер один больше не секрет
Вот какими наложницы Сулеймана были в жизни: не похожи на Хюррем и Фирузе из «Великолепного века»
Стоит копейки, зато какой вкус: от этого советского салата с капустой невозможно оторваться
Думали, что речь о «здоровом духе»: эту фразу говорит не к месту каждый второй
Бендер из «12 стульев» был преступником и в реальной жизни: вот почему отсидел в тюрьме 4 раза
Вот как сериал «Клон» связан с русскими: этот факт вызывает гордость
Навка нашла себе замену: удивитесь, кто уже занял ее место
Сплошное вранье: на эти ляпы в фильме «Берегите женщин» мало кто обратил внимание
«Тише едешь — дальше будешь»: легендарную фразу все произносят неправильно
Проиграл Боярскому в главном: что помешало Абдулову стать д’Артаньяном
Снималась под другой фамилией: Селезневу в первой роли не узнать (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше