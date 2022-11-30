Это история любви программиста Тамера, который занимается разработкой компьютерных игр, и менеджера банка по имени Пери. Жизнь столкнула главных героев весьма необычным образом и увлекла в ловушку опасной, но красивой игры. Жизнь Тамера меняется после того, как он обзаводится крупной суммой денег. Герой переезжает в особняк со своей семьей и заводит слуг. Но к сожалению, деньги не способны исцелить от детских травм. Однажды Тамер совершает похищение. Его жертвой становится Пери, которую он запирает в подвале.