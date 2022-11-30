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Киноафиша Сериалы Крупье

Крупье (2022 - 2023)

Çöp Adam 18+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 62 часа 0 минут

О чем сериал

Это история любви программиста Тамера, который занимается разработкой компьютерных игр, и менеджера банка по имени Пери. Жизнь столкнула главных героев весьма необычным образом и увлекла в ловушку опасной, но красивой игры. Жизнь Тамера меняется после того, как он обзаводится крупной суммой денег. Герой переезжает в особняк со своей семьей и заводит слуг. Но к сожалению, деньги не способны исцелить от детских травм. Однажды Тамер совершает похищение. Его жертвой становится Пери, которую он запирает в подвале.

В ролях
В ролях
Эльчин Сангу
Эльчин Сангу
Эльчин Афаджан
Эльчин Афаджан
Фюсун Дэмирэль
Фюсун Дэмирэль
Али Йогуртджуоглу
Хюлья Шен
Энгин Алтан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.2 IMDb
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Сезоны
Крупье - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 25 эпизодов
 
Крупье - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 6 эпизодов
 
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