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Постер к 2-му сезону сериала Крупье
Киноафиша Сериалы Крупье Сезоны Сезон 2

Çöp Adam
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Крупье»

Во 2-м сезоне сериала «Крупье» продолжается история Тамера Йылмаза, который рос в нищете и посвятил всю свою жизнь тому, чтобы добиться финансового благополучия и независимости. Напомним, в предыдущем сезоне молодому человеку удалось реализовать свой план – он стал преуспевающим разработчиком программного обеспечения, подписал договор с американскими инвесторами на 300 000 000 долларов, приобрел своим близким роскошный особняк с прислугой. Ощущая, что способен на все, Тамер решается на жестокое преступление. Он похищает женщину, которой стал буквально одержим, и подчиняет ее своей воле.

Список серий 2-го сезона сериала «Крупье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 26
Сезон 2 Серия 1
13 сентября 2023
Серия 2 Episode 27
Сезон 2 Серия 2
20 сентября 2023
Серия 3 Episode 28
Сезон 2 Серия 3
27 сентября 2023
Серия 4 Episode 29
Сезон 2 Серия 4
4 октября 2023
Серия 5 Episode 30
Сезон 2 Серия 5
11 октября 2023
Серия 6 Episode 31
Сезон 2 Серия 6
18 октября 2023
График выхода всех сериалов
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