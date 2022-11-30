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Постер к 1-му сезону сериала Крупье
Киноафиша Сериалы Крупье Сезоны Сезон 1

Çöp Adam
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 25
Продолжительность сезона 50 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крупье»

В 1-м сезоне сериала «Крупье» до определенного момента Тамер жил обычной жизнью. Он был компанейским парнем, который легкой сходился с людьми, и многие считали его положительным во всех отношениях молодым человеком. Окружающие даже не догадывались, как сильно заблуждаются. Жизнь парня меняется после встречи с очаровательной девушкой Пери, сотрудницей банка. Она не отвечает Тамеру взаимностью, и герой становится буквально одержим ею. Он похищает рыжеволосую красавицу и запирает ее в подвале. Пери приходит в себя в подвале, она связана. Девушка в ужасе и просит Тамера немедленно отпустить ее.

Список серий 1-го сезона сериала «Крупье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 января 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
25 января 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 февраля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 февраля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 марта 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 марта 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
15 марта 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
29 марта 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
5 апреля 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
19 апреля 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
26 апреля 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
3 мая 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
10 мая 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
17 мая 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
24 мая 2023
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
31 мая 2023
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
7 июня 2023
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
14 июня 2023
График выхода всех сериалов
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