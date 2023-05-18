Menu
La Unidad season 3 watch online

La Unidad season 3 poster
La Unidad 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 18 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"La Unidad" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Подразделение» продолжается история о подразделении, которое борется с террористической деятельностью в Испании. Члены специального отряда сталкиваются с тем фактом, что среди них может быть крот. Им удается вывезти детей главного подозреваемого в Испанию, чтобы оказать на него давление. При этом ведется активная работа по поиску возможных кротов. После подтверждения наличия крота производятся аресты. Но в расследовании появляются новые препятствия. Очередная атака подвергает команду Карлы испытанию, поскольку им приходится сталкиваться с непредвиденными последствиями без поддержки властей.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb
"La Unidad" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Episódio 1
Season 3 Episode 1
18 May 2023
Episódio 2
Season 3 Episode 2
18 May 2023
Episódio 3
Season 3 Episode 3
18 May 2023
Episódio 4
Season 3 Episode 4
18 May 2023
Episódio 5
Season 3 Episode 5
18 May 2023
Episódio 6
Season 3 Episode 6
18 May 2023
TV series release schedule
