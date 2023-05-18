В 3-м сезоне сериала «Подразделение» продолжается история о подразделении, которое борется с террористической деятельностью в Испании. Члены специального отряда сталкиваются с тем фактом, что среди них может быть крот. Им удается вывезти детей главного подозреваемого в Испанию, чтобы оказать на него давление. При этом ведется активная работа по поиску возможных кротов. После подтверждения наличия крота производятся аресты. Но в расследовании появляются новые препятствия. Очередная атака подвергает команду Карлы испытанию, поскольку им приходится сталкиваться с непредвиденными последствиями без поддержки властей.