В 1-м сезоне сериала «Подразделение» в Мадриде создается специальный отдел из полицейских, которые должны арестовать террористическую группировку, готовящую массовое нападение, после того как в Испании задержали их лидера. Недостаток ресурсов и необходимость поимки террористов усиливают напряженность внутри команды, члены которой также вынуждены решать личные проблемы, связанные с их безудержной преданностью работе. Маркос возглавляет группу, которая ищет двух террористов по всему его району. Теперь, когда у беглецов больше нет ни оружия, ни какой-либо материально-технической поддержки, шансы найти их как никогда высоки.