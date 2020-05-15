Menu
La Unidad season 1 watch online

La Unidad season 1 poster
Kinoafisha TV Shows La Unidad Seasons Season 1

La Unidad 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"La Unidad" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Подразделение» в Мадриде создается специальный отдел из полицейских, которые должны арестовать террористическую группировку, готовящую массовое нападение, после того как в Испании задержали их лидера. Недостаток ресурсов и необходимость поимки террористов усиливают напряженность внутри команды, члены которой также вынуждены решать личные проблемы, связанные с их безудержной преданностью работе. Маркос возглавляет группу, которая ищет двух террористов по всему его району. Теперь, когда у беглецов больше нет ни оружия, ни какой-либо материально-технической поддержки, шансы найти их как никогда высоки.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb
"La Unidad" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episódio 1
Season 1 Episode 1
15 May 2020
Episódio 2
Season 1 Episode 2
15 May 2020
Episódio 3
Season 1 Episode 3
15 May 2020
Episódio 4
Season 1 Episode 4
15 May 2020
Episódio 5
Season 1 Episode 5
15 May 2020
Episódio 6
Season 1 Episode 6
15 May 2020
TV series release schedule
