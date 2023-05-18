Беар Гриллс провел всю свою жизнь, спасая себя и других в самых опасных уголках мира. Теперь, вместо того чтобы выживать в условиях дикой природы и обучать других навыкам выживания, он устраивает испытания для искателей приключений, искусственно воссоздавая условия дикой природы. Известный британский путешественник проверит навыки участников, физическую подготовку и способность адаптироваться в трудных условиях. Проект дает новичкам шанс проявить себя, доказать свою храбрость и заработать вознаграждение.