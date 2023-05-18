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Постер телешоу Я пережил Беара Гриллса
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Киноафиша Сериалы Я пережил Беара Гриллса

Я пережил Беара Гриллса (2023 - …)

I Survived Bear Grylls 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TBS
Продолжительность телешоу 8 часов 0 минут

О чем телешоу

Беар Гриллс провел всю свою жизнь, спасая себя и других в самых опасных уголках мира. Теперь, вместо того чтобы выживать в условиях дикой природы и обучать других навыкам выживания, он устраивает испытания для искателей приключений, искусственно воссоздавая условия дикой природы. Известный британский путешественник проверит навыки участников, физическую подготовку и способность адаптироваться в трудных условиях. Проект дает новичкам шанс проявить себя, доказать свою храбрость и заработать вознаграждение.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Беар Гриллс
Беар Гриллс Bear Grylls
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Рейтинг шоу

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Сезоны
Я пережил Беара Гриллса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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