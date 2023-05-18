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Постер к 1-му сезону телешоу Я пережил Беара Гриллса
Киноафиша Сериалы Я пережил Беара Гриллса Сезоны Сезон 1

I Survived Bear Grylls
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Я пережил Беара Гриллса»

В 1-м сезоне сериала «Я пережил Беара Гриллса» участники проекта имеют уникальную возможность продемонстрировать свои навыки выносливости и выживания в условиях дикой среди самому Беару Гриллсу. Всю жизнь он спасал людей в экстремальных условиях, обучал новичков выживать в дикой среде. Теперь в искусственно воссозданных условиях дикой природы Гриллс проверит способности участников. Им придется провести некоторое время вдали от всех благ цивилизации и доказать, что их не пугает необходимость самостоятельно добывать себе еду и питье. Несколько счастливчиков-победителей получат призы от самого Беара Гриллса.

Список серий телешоу Я пережил Беара Гриллса График выхода всех сериалов
Сезон 1
Фанатка сошла с ума Fangirl Gone Wild
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2023
Идущий коммандос Going Commando
Сезон 1 Серия 2
25 мая 2023
Мама меня убьет Mom's Gonna Kill Me
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2023
Мама меня убьет Mom's Gonna Kill Me
Сезон 1 Серия 4
15 июня 2023
Ударь меня своим лучшим ударом Hit Me With Your Best Shock
Сезон 1 Серия 5
22 июня 2023
Интимная ледяная ванна медведя Bear's Intimate Ice Bath
Сезон 1 Серия 6
29 июня 2023
Мне нужна грудь! I Need Boobs!
Сезон 1 Серия 7
6 июля 2023
Они кусаются? Do They Bite?
Сезон 1 Серия 8
13 июля 2023
График выхода всех сериалов
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