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Постер к 1-му сезону сериала Пелагия и белый бульдог
Киноафиша Сериалы Пелагия и белый бульдог Сезоны Сезон 1

Пелагия и белый бульдог 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Пелагия и белый бульдог»

В 1-м сезоне сериала «Пелагия и белый бульдог» меценат с добрым сердцем и набожным характером Павел Аристархович завещает все свое немалое состояние на строительство храма в родном городке. Вскоре после этого он вешается в собственном доме, чем приводит в замешательство всех знакомых. Павел, глубоко верующий и открытый миру человек, попросту не мог поступить так по собственной воле. Повесившегося обнаруживают архиерей Митрофаний и монахиня, сестра Пелагия. Тихая и смиренная женщина неожиданно для всех присоединяется к расследованию. Выясняется, что у Пелагии есть врожденный дар сыщика.

Список серий 1-го сезона сериала «Пелагия и белый бульдог» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2009
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 сентября 2009
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 сентября 2009
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 сентября 2009
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 сентября 2009
График выхода всех сериалов
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