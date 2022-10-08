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Киноафиша Сериалы Клан Сезоны Сезон 3

Klan 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 3-й сезон сериала «Клан »

В 3-м сезоне сериала «Клан» Сок и Паша пожинают плоды своих смелых идей, но полиция неожиданно оказывается всего в шаге от их преступной семьи. Главная проблема заключается в том, что избавиться от «хвоста» без лишних жертв уже невозможно. Ребятам приходится сменить свои приоритеты в борьбе за прибыль, власть и свободу. Клан планирует избавиться от главного политического игрока на государственной арене. У полиции появляется козырная карта: тайный свидетель раскрывает копам важную информацию. Все игроки находятся под огромным давлением, но кто-то ошеломлен и сбит с толку, кто-то пользуется случаем.

Список серий 3-го сезона сериала «Клан » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Решение Odluka
Сезон 3 Серия 1
8 октября 2022
Снайпер Snajper
Сезон 3 Серия 2
9 октября 2022
Ордер Poternica
Сезон 3 Серия 3
15 октября 2022
Вандализм Vandredno
Сезон 3 Серия 4
16 октября 2022
Безания Bezanija
Сезон 3 Серия 5
22 октября 2022
Приманка Mamac
Сезон 3 Серия 6
23 октября 2022
Гулас Gulas
Сезон 3 Серия 7
29 октября 2022
Братья Braca
Сезон 3 Серия 8
30 октября 2022
График выхода всех сериалов
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