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Киноафиша Сериалы Клан Сезоны Сезон 2

Klan 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 2-й сезон сериала «Клан »

Во 2-м сезоне сериала «Клан» банда находится на пике своего могущества. Новое направление бизнеса оказывается самым прибыльным за всю историю клана. Вот только это направление – похищение людей. У Сока есть некоторые личные проблемы, но его преступная семья неожиданно получает действительно сильную поддержку извне. Бандитам приходится работать бок о бок с еще более опасными людьми – политическими лидерами. Паша никак не может найти баланс между семьей, карьерой и многочисленными любовницами. На вечеринке у Светы раскрывается большая личная тайна, а на клан объявляют охоту полицейские.

Список серий 2-го сезона сериала «Клан » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Кампания Kampanja
Сезон 2 Серия 1
2 июля 2022
Выборы Izbori
Сезон 2 Серия 2
3 июля 2022
Революция Revolucija
Сезон 2 Серия 3
9 июля 2022
Магнат Tajkun
Сезон 2 Серия 4
10 июля 2022
Мангуст Mungos
Сезон 2 Серия 5
16 июля 2022
Мардель Mardelj
Сезон 2 Серия 6
17 июля 2022
Свидетель Svedok
Сезон 2 Серия 7
23 июля 2022
Счетчик Brojac
Сезон 2 Серия 8
24 июля 2022
График выхода всех сериалов
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