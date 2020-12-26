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Киноафиша Сериалы Клан Сезоны Сезон 1

Klan 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Клан »

В 1-м сезоне сериала «Клан» в центре событий оказываются Сок и Паша – два неудачливых воришки, которые едва сводят концы с концами, безрезультатно пытаясь продвинуться в мире сербской мафии. Их судьбы переворачиваются в одночасье, когда они угоняют не тот автомобиль. Выясняется, что их «жертвой» стала супруга одного из самых влиятельных людей в городе. Его люди быстро находят машину вместе с угонщиками, но сам мафиози решает дать им второй шанс с одним условием: они должны выполнить для него одно опасное задание «по профессии». В это время преступный мир сотрясается от новости: Тигар, державший в кулаке всю мафию страны, убит.

Список серий 1-го сезона сериала «Клан » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Дно Dno
Сезон 1 Серия 1
26 декабря 2020
Красивый день Divan dan
Сезон 1 Серия 2
27 декабря 2020
Дил Dil
Сезон 1 Серия 3
2 января 2021
Компания Firma
Сезон 1 Серия 4
3 января 2021
Услуга Služba
Сезон 1 Серия 5
9 января 2021
Фельш Felš
Сезон 1 Серия 6
10 января 2021
Патагония Patagonija
Сезон 1 Серия 7
15 января 2021
Кандидаты Kandidati
Сезон 1 Серия 8
15 января 2021
График выхода всех сериалов
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