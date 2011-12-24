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Постер к 1-му сезону сериала Медовая любовь
Киноафиша Сериалы Медовая любовь Сезоны Сезон 1

Медовая любовь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 декабря 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Медовая любовь»

Любу Кремневу воспитывал дед Родион, человек прямой и принципиальный, потомственный пчеловод. Неудивительно, что Люба и характер, и профессию от деда унаследовала. Живут они в патриархальном селе, но и здесь на фоне современных нравов Люба выглядит старомодно. Она точно не модница, как ее подруга Лера, не умеет сражаться за внимание парней, да и в семейном деле - продаже меда - ее справедливость отпугивает барыг-перекупщиков. Словом, Люба - милая и честная девушка, но как будто из другого времени.

Список серий 1-го сезона сериала «Медовая любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 декабря 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 декабря 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 декабря 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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