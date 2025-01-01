Lyubov Kremneva Наше медо - высший сорт. Лучше в стране! Устраивайся с ценой или вали отсюда.

Market man Слушай, ты выбираешь не по размеру, а твой дед, пасечник, - полный лох. Забирай наши деньги, потому что никто больше не купит этот дешевый хлам.