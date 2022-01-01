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Владимир Барташевич
Владимир Барташевич
О персоне
Фильмография
Владимир Барташевич
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Дата рождения
10 января 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Самарканд, СССР (Узбекистан)
Рост
180 см
Биография Владимира Барташевича
Родился 10 января 1987 года. Самарканд, СССР (Узбекистан).
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Фильмография Владимира Барташевича
Головар
драма
2018, Россия
0.0
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