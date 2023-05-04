Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Загадка Римана
Киноафиша Сериалы Загадка Римана Сезоны Сезон 1

Загадка Римана 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Загадка Римана»

В 1-м сезоне сериала «Загадка Римана» бизнесмен Сергей Андронов застрелен в собственной квартире вместе с попавшейся под горячую руку домработницей. Самое странное, что в соседней комнате все это время тихо сидит родной брат Сергея – гениальный математик и аутист Андрей, – но его преступник не трогает. Андрей оказывается главным свидетелем по делу, но в силу своих особенностей не может общаться с полицией. Тогда к следствию привлекают Ольгу Барковскую, которая помогла раскрыть уже не одно преступление. Ей удается наладить связь с парнем, но они общаются лишь на языке математических формул.

Список серий 1-го сезона сериала «Загадка Римана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Певец SHAMAN не исключение: россияне назвали артистов, за которых им больше всего стыдно
Самый порядочный персонаж «Операции "Ы"» оказался форменным негодяем: все ошибались на его счет
Продолжение этого фильма не спасли Гурченко и Чурикова: зрители хотят стереть себе память
Дурнушек с этими чертами характера предпочитают красавицам: вот что любят мужчины
Уважаемый, со стержнем: Кабаева наконец-то описала своего любимого мужчину
Настоящий уголовник был звездой советского кино: сейчас его обожают и не помнят о прошлом (фото)
Брак Якуниной трещит по швам: связь с Авериным уже даже не скрывает
Любую женщину сделают каргой: эти вещи прибавят вам как минимум 10 лет
В «Служебном романе» об этом ни слова: почему жена Новосельцева бросила его и детей
От советских детей годами скрывали этот мультик: его запретили по нелепой причине
В семье Крюкова праздник: племянник Бондарчука не скрыл правду о пополнении
Мало кто знает, что моду на ремейки ввел не Бекмамбетов: режиссера уважали еще со времен СССР
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше