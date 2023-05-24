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Постер к 1-му сезону сериала Очистка
Киноафиша Сериалы Очистка Сезоны Сезон 1

The Clearing
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Очистка »

В 1-м сезоне сериала «Очищение» в центре событий оказывается женщина, которая воспитывалась в религиозной общине. Здесь все следовали строгим правилам, установленным руководителем секты. Главная героиня много лет пыталась забыть обо всем, что происходило с ней в детстве, но судьба вновь привела ее на малую родину. Выяснив, что в окрестностях загадочно исчезают дети, терзаемая психологической травмой женщина решает остановить это. Она хочет помешать лидеру культа и спасти воспитанников. Маленьким девочкам, которых отрывают от настоящих родителей, угрожает так называемый обряд «очищения».

Список серий 1-го сезона сериала «Очистка » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон раскрытия The Season of Unfoldment
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2023
Сородич Kindred
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2023
Страдают маленькие дети Suffer the Little Children
Сезон 1 Серия 3
31 мая 2023
Найденыши The Foundlings
Сезон 1 Серия 4
7 июня 2023
Майтрейя Maitreya
Сезон 1 Серия 5
14 июня 2023
Крысолов The Pied Piper
Сезон 1 Серия 6
21 июня 2023
Это тоже пройдет This Too Shall Pass
Сезон 1 Серия 7
28 июня 2023
Остров Island
Сезон 1 Серия 8
5 июля 2023
График выхода всех сериалов
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