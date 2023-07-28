Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тёща" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Тайна портного
Киноафиша Сериалы Тайна портного Сезоны Сезон 2

Terzi 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 28 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тайна портного»

Во 2-м сезоне сериала «Тайна портного» Эсфет снова сбегает от отца и жениха. Дмитрий злится на Фарука, обвиняя его в недосмотре за девушкой. Тем временем Фирузе принимает предложение Сулюн, а Пейами обнаруживает ее истинную личность. Сомнения Дмитрия ставят Пейами в затруднительное положение и вынуждают его принять решительные меры. Во время примерки платья между ним и Фирузе неожиданно вспыхивают искры. Парень решает воспользоваться возможностью, чтобы узнать больше о ситуации в семье девушки. Стычка на ранчо заканчивается неожиданной трагедией. Теперь в руках портного оказываются несколько жизней.

Список серий сериала Тайна портного График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
28 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
28 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
28 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
28 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
28 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
28 июля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
28 июля 2023
График выхода всех сериалов
Related video
От советских людей скрывали годами: «Бриллиантовая рука» нагло скопирована у иностранцев
Песня из фильма с Муравьевой стала причиной грандиозного скандала: дело вот в чем
Бузова и Пугачева в пролете: только песни этой певицы в 2023 году слушали нон-стоп
Дочь призналась, что Гузеева тестирует ее женихов: целует и не только
С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят
Дети этого не замечали: необычные детали в советском «Аладдине» увидели только взрослые
Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою
Басилашвили был в ужасе, когда ему предложили целовать Гурченко: понять актера легко
На «Брате-2» история не закончилась: что случилось с Багровым после возвращения из США
Жуткая правда: судьба красавицы Марфы из «Ивана Васильевича» на самом деле была трагичной
Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку
Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше