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Постер к 1-му сезону сериала Тайна портного
Киноафиша Сериалы Тайна портного Сезоны Сезон 1

Terzi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 47 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайна портного»

В 1-м сезоне сериала «Тайна портного» красавица Эсфет готовится к свадьбе с богатым и уважаемым человеком, одним из самых видных бизнесменов Стамбула. Но беда состоит в том, что сама девушка не любит своего жениха: согласиться на этот брак ее силой заставляет строгий отец. Семья заказывает свадебное платье у лучшего частного портного во всем городе – молодого талантливого Пейами Докумачи. Он оказывается университетским другом жениха, поэтому с радостью соглашается создать самое прекрасное и незабываемое платье. Но первая же встреча Эсфет и Пейами переворачивает жизни обоих. Они понимают, что эта свадьба не может состояться.

Список серий сериала Тайна портного График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 мая 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 мая 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 мая 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
2 мая 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 мая 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 мая 2023
График выхода всех сериалов
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